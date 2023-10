Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: contrat de fourniture de THF BMB à Asahi Kasei information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 12:51









(CercleFinance.com) - BASF annonce une collaboration avec la multinationale japonaise Asahi Kasei prévoyant que BASF fournisse du tétrahydrofurane équilibré en biomasse (THF BMB) à la division ROICA d'Asahi Kasei Corporation (Asahi Kasei).



Asahi Kasei utilisera le THF BMB de BASF pour produire sa fibre extensible durable de qualité supérieure et de qualité équilibrée sous la marque ROICA™.



Cette collaboration vise à soutenir le lancement d'une nouvelle collection de vêtements durables par les clients d'Asahi Kasei.



Le THF BMB de BASF est reconnu pour sa réduction significative de l'empreinte carbone des produits par rapport à sa qualité standard de produits THF.



Selon Asahi Kasei, l'utilisation du THF BMB de BASF peut entraîner une réduction d'environ 25 % des émissions de CO2 par rapport à ses produits existants.





