Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: contraction de 82% du BPA ajusté au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 10:01









(CercleFinance.com) - BASF fait savoir que ses ventes ont reculé de plus de 28% au 3e trimestre par rapport à la même période un an plus tôt, pour s'établir à 15,7 milliards d'euros.



Dans le même temps, l'EBITDA ressort à 1,36 milliard d'euros (-39,6%)et l'EBIT s'établit à 394 ME, en repli de 69,6%.



BASF enregistre ainsi une perte de 249 ME au 3e trimestre, bien loin du bénéfice de 909 ME enregistré au 3e trimestre 2022, soit un BPA de -0,28 euro (vs 1,01 euro un an plus tôt) et un BPA ajusté en repli de près de 82%, passant de 1,77 à 0,32 euro.



'Les perspectives macroéconomiques restent extrêmement incertaines dans le contexte actuel de politique de taux d'intérêt et compte tenu des risques géopolitiques croissants', indique la firme.



Dans ce contexte, BASF maintient ses prévisions inchangées pour 2023, à savoir un CA compris entre 73 et 76 MdsE et un EBIT avant éléments exceptionnels compris entre 4 et 4,4 milliards d'euros.





Valeurs associées BASF XETRA +4.16%