BASF conserve son activité catalyseurs et métaux précieux
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 09:40

BASF a annoncé jeudi qu'elle conserverait finalement son activité Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS), estimant être 'le meilleur propriétaire' pour la faire croître. Cette division, scindée en 2023, devrait générer 4 milliards d'euros de flux de trésorerie cumulés entre 2024 et 2030, selon le groupe chimique allemand.

BASF a réaffirmé ses objectifs financiers à moyen terme, visant un EBITDA ajusté de 10 à 12 milliards d'euros en 2028 dans un contexte de marché favorable, ainsi qu'un flux de trésorerie libre cumulé supérieur à 12 milliards entre 2025 et 2028.

