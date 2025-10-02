BASF conserve son activité catalyseurs et métaux précieux
BASF a réaffirmé ses objectifs financiers à moyen terme, visant un EBITDA ajusté de 10 à 12 milliards d'euros en 2028 dans un contexte de marché favorable, ainsi qu'un flux de trésorerie libre cumulé supérieur à 12 milliards entre 2025 et 2028.
