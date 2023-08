Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: collaboration dans la R&D contre les insectes information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - L'Institut tropical et de santé publique suisse (Swiss TPH), en partenariat avec BASF et Promega, collabore à la R&D autour de nouveaux outils de lutte contre les insectes pour aider à lutter contre les maladies transmises par les moustiques, telles que le paludisme.



Le projet de recherche est financé par la Fondation Bill & Melinda Gates.



La recherche, qui en est à ses débuts, s'appuie sur des études antérieures dans le domaine des PROTAC, soit une nouvelle classe prometteuse de petites molécules thérapeutiques qui modulent la dégradation des protéines dans une cellule.



'La technologie de pointe émergente - avec un mode d'action unique - peut avoir un grand potentiel en tant que nouvelle approche dans le contrôle des insectes vecteurs de maladies', a déclaré le Dr Harold Bastiaans, vice-président de la recherche mondiale sur les insecticides chez BASF Agricultural Solutions.





