BASF: collaboration autour des plastiques recyclés

(CercleFinance.com) - BASF annonce s'être associé à Endress+Hauser, TechnoCompound ainsi qu'aux universités allemandes de Bayreuth et de Jena pour améliorer le recyclage mécanique des plastiques dans le cadre du projet SpecReK, financé par le ministère fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche (BMBF), et qui vise à identifier précisément la composition des déchets plastiques lors du processus de recyclage, afin d'améliorer la qualité des plastiques recyclés.



Cela sera réalisé en combinant des techniques de mesure de pointe avec l'intelligence artificielle (IA).



Le projet, d'une valeur totale de 2,2 millions d'euros, est financé en grande partie par le BMBF, avec le reste pris en charge par les partenaires du projet. BASF, Endress+Hauser, TechnoCompound, l'université de Bayreuth et l'université Friedrich Schiller de Jena collaborent dans ce cadre.







