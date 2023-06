Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: collaboration autour d'Ultrason avec Avient Corp. information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 14:15









(CercleFinance.com) - BASF annonce travailler avec Avient Corporation afin de proposer des qualités colorées de polymères hautes performances Ultrason® sur le marché mondial.



Cette collaboration offrira aux clients des secteurs tels que l'électroménager et la restauration, l'électricité et l'électronique (E&E) et la santé un avantage distinctif en fournissant une assistance technique complète, du polymère de base au produit coloré final.



'En conséquence, les clients seront en mesure de réagir plus rapidement aux tendances de conception, de répondre aux exigences techniques ainsi qu'aux normes de couleur, et ainsi d'accélérer la mise sur le marché', indique BASF.





