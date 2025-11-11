 Aller au contenu principal
BASF choisit Francfort pour l'introduction en Bourse de sa division Agricultural Solutions
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 16:31

BASF annonce que la cotation de sa filiale Agricultural Solutions se fera sur la Bourse de Francfort sous la forme d'une société européenne (SE), dans le cadre de son plan d'introduction en Bourse prévu d'ici 2027. Cette opération s'inscrit dans la stratégie 'Winning Ways' visant à créer une entité agricole indépendante à forte croissance, tout en maintenant BASF comme actionnaire majoritaire.

Le nouveau directoire d'Agricultural Solutions, dirigé par Livio Tedeschi, comptera quatre membres : Sascha Bibert (finance), Maximilian Becker (business) et Melanie Bausen-Wiens (technologie). Tedeschi rejoindra également le conseil d'administration de BASF SE à compter du 1er mai 2026.

Selon Markus Kamieth, président du directoire de BASF SE, cette étape 'vise à libérer de la valeur pour les actionnaires et à renforcer l'autonomie stratégique' de la division.

La séparation juridique complète et le déploiement d'un nouveau système ERP seront finalisés d'ici début 2027.

Valeurs associées

