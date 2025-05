BASF: Chemetall passe au 100% d'énergie verte à Langelsheim information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - Chemetall, l'unité mondiale de traitement de surface de BASF, annonce être passée à 100 % d'électricité renouvelable sur son site de Langelsheim (Allemagne), son troisième plus grand site de production.



Cette transition, réalisée via des accords d'achat d'électricité virtuelle avec BASF Renewable Energy, représente une réduction annuelle estimée à 620 tonnes de CO₂.



Elle s'inscrit dans l'objectif de Chemetall d'atteindre 80 % d'électricité renouvelable sur l'ensemble de ses sites d'ici 2025.



'Nous contribuons à un avenir plus durable et aidons aussi nos clients à réduire leur impact environnemental', a commenté Frank Naber, vice-président de Chemetall.





Valeurs associées BASF 44,360 EUR XETRA -0,38%