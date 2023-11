Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: bénéficie d'un prêt de 5 MdsE en Chine information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 14:32









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir profité de l'environnement de taux d'intérêt actuellement bas en Chine pour signer un prêt bancaire syndiqué de 40 milliards CNY (environ 5 milliards d'euros) d'une maturité de 15 ans pour son nouveau site Verbund à Zhanjiang.



Le nouveau site est actuellement en construction dans la province du Guangdong. Le prêt sera accordé par de grandes banques chinoises et offrira des options de remboursement flexibles pour optimiser l'utilisation des liquidités de BASF.



BASF finance le nouveau site de Verbund avec une combinaison d'environ 20% de fonds propres et 80% de dette.



'En signant ce prêt bancaire à terme, BASF met en oeuvre sa stratégie visant à financer le projet de Zhanjiang avec des fonds provenant de Chine', a déclaré le Dr Dirk Elvermann, directeur financier de BASF SE.



Sans donner de détail, BASF assure avoir bénéficié de conditions de financement 'très attractives' pour le prêt.







Valeurs associées BASF XETRA +0.15%