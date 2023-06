BASF: augmente sa capacité de production d'alcoxylates information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 10:11

(CercleFinance.com) - BASF met progressivement en service des capacités d'alcoxylation supplémentaires à Anvers, en Belgique, et à Ludwigshafen, en Allemagne, à partir du deuxième trimestre 2023.



L'investissement profite en particulier aux clients européens avec une augmentation significative de la capacité dépassant largement les 150 000 tonnes métriques par an.



'Avec cette expansion, nous renforçons notre position en Europe et ouvrons d'importantes opportunités de croissance sur le marché européen grâce à un large éventail d'applications telles que les détergents et les nettoyants, l'industrie automobile et la construction', a déclaré Mary Kurian, présidente de Care Chemicals.



La majeure partie de l'augmentation de capacité fait partie de l'expansion de l'oxyde d'éthylène et des dérivés de l'oxyde d'éthylène sur le site belge de Verbund à Anvers.



Outre l'alcoxylation, l'expansion comprend l'investissement dans une deuxième ligne de production d'oxyde d'éthylène à l'échelle mondiale, y compris une capacité d'oxyde d'éthylène purifié.



L'alcoxylation est utilisée, par exemple, pour produire des agents tensioactifs destinés à l'industrie de l'entretien ménager et à diverses applications dans le domaine du nettoyage industriel et institutionnel.