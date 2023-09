Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: associé à Nanotech Energy pour des batteries durables information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 12:43









(CercleFinance.com) - BASF a annoncé hier s'associer à Nanotech Energy, spécialiste des produits de stockage d'énergie à base de graphène, dans le but de 'réduire considérablement' l'empreinte carbone des batteries au lithium-ion de Nanotech destinées au marché nord-américain.



L'accord vise à fermer la boucle de recyclage des batteries au lithium-ion en Amérique du Nord, avec BASF produisant des matériaux actifs de cathode à partir de métaux recyclés à Battle Creek (Michigan), pour une utilisation dans les cellules de batteries au lithium-ion produites par Nanotech Energy.



L'intégration de métaux recyclés dans la production de nouvelles batteries au lithium-ion peut réduire l'impact en CO2 des batteries d'environ 25 % par rapport à l'utilisation de métaux primaires provenant des mines.



Les deux entreprises s'associeront également avec American Battery Technology Company (ABTC), une entreprise de recyclage de batteries au lithium-ion à Reno, au Nevada, et TODA Advanced Materials Inc. (TODA), firme spécialisée dans la fabrication de matériaux pCAM (précurseur pour Matériau Actif de Cathode) et d'hydroxyde métallique située en Ontario, au Canada.



L'idée est d'établir une chaîne de valeur locale pour les batteries dans les secteurs nord-américains de l'électronique grand public et de l'automobile.







