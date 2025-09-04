 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BASF améliore l'efficacité de sa technologie QDYES pour les écrans LCD
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 16:44

(Zonebourse.com) - BASF annonce que sa technologie QDYES TM, utilisée pour le rétroéclairage des écrans LCD à large gamme de couleurs, bénéficiera d'une mise à niveau majeure en 2025. Cette amélioration permet d'accroître l'efficacité lumineuse de plus de 10 %, tout en renforçant la stabilité des couleurs et la réponse optique rapide.

Introduits en 2021, les QDYES TM reposent sur une conversion de lumière organique éliminant le recours à des métaux lourds comme le cadmium ou le plomb, problématiques dans les technologies à points quantiques traditionnelles.

Utilisé pour la fabrication d'écrans haut de gamme, ces colorants permettent des cadres plus fins, une consommation d'énergie réduite et une couverture de 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, et 80 % du Rec2020.

La technologie Sunvue, propre à BASF, convertit efficacement la lumière bleue des LED en lumière blanche tout en maintenant une large gamme de couleurs, dans le respect des normes environnementales telles que la directive RoHS.

' Avec la mise à niveau de QDYES TM, nous démontrons que les matériaux organiques peuvent atteindre des performances d'affichage de niveau QD, établissant ainsi une nouvelle référence sur le marché de l'affichage ', a déclaré Jens Liebermann, vice-président principal, Matériaux électroniques chez BASF.

' Cette solution incarne notre stratégie d'innovation durable, en offrant aux fabricants d'écrans une alternative performante et respectueuse de l'environnement. '


