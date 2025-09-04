BASF améliore l'efficacité de sa technologie QDYES pour les écrans LCD
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 16:44
Introduits en 2021, les QDYES TM reposent sur une conversion de lumière organique éliminant le recours à des métaux lourds comme le cadmium ou le plomb, problématiques dans les technologies à points quantiques traditionnelles.
Utilisé pour la fabrication d'écrans haut de gamme, ces colorants permettent des cadres plus fins, une consommation d'énergie réduite et une couverture de 100 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, et 80 % du Rec2020.
La technologie Sunvue, propre à BASF, convertit efficacement la lumière bleue des LED en lumière blanche tout en maintenant une large gamme de couleurs, dans le respect des normes environnementales telles que la directive RoHS.
' Avec la mise à niveau de QDYES TM, nous démontrons que les matériaux organiques peuvent atteindre des performances d'affichage de niveau QD, établissant ainsi une nouvelle référence sur le marché de l'affichage ', a déclaré Jens Liebermann, vice-président principal, Matériaux électroniques chez BASF.
' Cette solution incarne notre stratégie d'innovation durable, en offrant aux fabricants d'écrans une alternative performante et respectueuse de l'environnement. '
Valeurs associées
|43,810 EUR
|XETRA
|-1,84%
A lire aussi
-
Guerre en Ukraine : la Russie se targue d'être "à la pointe" des prothèses de membres grâce à ses soldats blessés au front
Selon des données avancées par le gouvernement russe, le nombre de membres prothétiques délivrés en 2024 a bondi de 65% par rapport à 2021, ce qui représente 60.000 dispositifs de plus. "Nous sommes probablement à la pointe dans ce domaine". Par la voix de la vice-ministre ... Lire la suite
-
Le procureur allemand Christian Wolters s'est inquiété, dans un entretien à l'AFP, de la libération imminente du principal suspect dans la disparition de la fillette britannique Madeleine McCann, un individu "dangereux" qui pourrait disparaître dans la nature. ... Lire la suite
-
Le Portugal promet de faire la lumière sur le déraillement d'un funiculaire qui a fait 16 morts à Lisbonne
Le Premier ministre portugais a promis jeudi de faire toute la lumière sur le spectaculaire déraillement d'un funiculaire de Lisbonne emprunté par de nombreux touristes, qui a endeuillé la ville, faisant au moins 16 morts et cinq blessés graves, dont des étrangers. ... Lire la suite
-
Une dernière large victoire pour la route: avant de faire leurs valises pour Riga et les 8es de finale, les Bleus ont infligé une leçon à l'Islande (114-74) jeudi à Katowice pour la dernière journée de phase de groupes de l'Euro de basket. Dans quelques heures, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer