BASF: accord pour céder son activité Styrodur à BACHL information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir signé un accord avec Karl Bachl Kunststoffverarbeitung (BACHL) pour la cession de la marque et activité 'Styrodur', un matériau isolant en polystyrène extrudé (XPS).



BACHL, l'un des principaux fabricants de matériaux isolants en Allemagne, est un producteur expérimenté de XPS et un partenaire de distribution de longue date de Styrodur pour BASF.



Environ 50 employés de la production, du marketing et des ventes chez BASF SE sont concernés par cette activité, mais resteront au sein de BASF SE.



' Avec la vente de l'activité Styrodur, BASF poursuit de manière cohérente sa stratégie axée sur le polystyrène expansible, avec nos marques bien connues Neopor et Styropor', a déclaré le Dr Klaus Ries, responsable de la gestion des activités Styrenics Europe chez BASF.



La finalisation de la vente est prévue pour la mi-2025. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction.







