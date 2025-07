BASF: accord d'approvisionnement en butane conclu avec AltaGas au Canada information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 16:51









(Zonebourse.com) - Le groupe chimique allemand BASF a annoncé mercredi avoir conclu un accord commercial de long terme avec AltaGas portant sur son approvisionnement en butane à partir de 2027, à partir d'un terminal en cours de construction dans l'ouest du Canada.



Dans un communiqué, BASF explique que ce butane doit servir principalement de matière première pour ses sites de production basés en Asie, une région en pleine expansion où la demande pour les applications chimiques croît le plus rapidement.



Il sera livré à partir du terminal 'REEF' (pour Ridley Island Energy Export Facility), développé conjointement par AltaGas et Royal Vopak et conçu comme une infrastructure à grande échelle dédiée au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et aux liquides en vrac.



Actuellement en construction sur l'île de Ridley, en Colombie-Britannique, le projet devrait entrer en service d'ici à la fin 2026.





