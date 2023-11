Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: accord avec SK On autour des batteries lithium-ion information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 16:54









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir conclu un accord avec SK On, l'un des principaux fabricants mondiaux de cellules de batteries pour véhicules électriques, afin d'évaluer conjointement les opportunités de collaboration sur le marché mondial des batteries lithium-ion, centrées sur l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique.



Dans un premier temps, BASF et SK On se concentreront sur l'évaluation des options de collaboration pour la production de matériaux actifs cathodiques (CAM).



De plus amples détails sur la collaboration seront révélés ultérieurement, indique BASF.



Des opportunités de collaboration supplémentaires tout au long de la chaîne de valeur des matériaux pour batteries seront évaluées ultérieurement, y compris le recyclage des batteries.







