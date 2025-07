BASF: abaisse ses prévisions après un semestre en recul information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 10:00









(Zonebourse.com) - Au 2e trimestre, BASF a réalisé un chiffre d'affaires de 15,8 MdsE, en recul de 2,1 % par rapport à la même période un an plus tôt. Ce léger repli s'explique par des effets de change défavorables et une pression persistante sur les prix, notamment dans le segment Chemicals, pénalisé par une surcapacité mondiale.



L'EBITDA avant éléments exceptionnels s'établit à 1,8 MdE, en baisse de 185 ME, avec une marge de 11,2 % contre 12,1 % au T2 2024. L'EBIT ressort à 494 ME, en baisse de 4,3 %.



Le résultat net chute à 79 ME, contre 430 ME un an auparavant, en raison de charges exceptionnelles liées aux plans de réduction de coûts et à des résultats négatifs chez Wintershall Dea et Harbour Energy.



Le free cash flow ressort à 533 ME, en hausse de 62 ME, soutenu par la fin de la phase intense d'investissement du site de Zhanjiang (Chine). Toutefois, les flux de trésorerie d'exploitation reculent à 1,6 MdE, impactés par la baisse des dettes fournisseurs.



Sur le S1 2025, le chiffre d'affaires atteint 33,2 MdsE, en baisse de 493 ME, et l'EBITDA avant exceptionnels 4,4 MdsE, en retrait de 272 ME. Le résultat net semestriel recule fortement à 887 ME, contre 1,8 MdE un an plus tôt.



Dans ce contexte, BASF abaisse ses prévisions annuelles, visant désormais un EBITDA avant éléments exceptionnels compris entre 7,3 et 7,7 MdsE (contre 8,0-8,4 MdsE initialement) et un free cash flow entre 0,4 et 0,8 MdE.



Le groupe invoque un ralentissement économique mondial, une demande chimique plus faible qu'attendue, une pression sur les marges dans les activités amont et un environnement géopolitique incertain.





Valeurs associées BASF 44,240 EUR XETRA +0,77%