BASF a conclu un accord de transaction avec Carlyle
La valeur d'entreprise de l'opération s'élève à 7,7 milliards d'euros. La transaction devrait être conclue au 2ème trimestre 2026.
Cette transaction, ainsi que la cession déjà finalisée de l'activité peintures décoratives, valorisent l'ensemble de la division Revêtements de BASF à une valeur d'entreprise de 8,7 milliards d'euros.
BASF réinvestira également dans l'activité revêtements avec une participation de 40 % et recevra un produit en espèces avant impôts d'environ 5,8 milliards d'euros à la clôture de la transaction.
BASF Coatings est présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique. La société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,8 milliards d'euros en 2024.
' En conservant une participation au capital, nous montrons que nous croyons dans la création de valeur future et le potentiel de croissance de Coatings' a déclaré le Dr Markus Kamieth, président du conseil d'administration de BASF SE.
