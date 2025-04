BASF: a cédé les parts de deux sociétés en Chine information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir cédé à Verde Chemical Singapore ses parts dans les entreprises communes BASF Markor Chemical Manufacturing (Xinjiang) et Markor Meiou Chemical (Xinjiang) à Korla, en Chine.



Suite à l'approbation des autorités compétentes, la transaction a été finalisée le 21 avril 2025. Les deux parties ont convenu de ne pas annoncer les détails financiers de la transaction.



Verde Chemical Singapore, une société basée à Singapour, est contrôlée majoritairement par Verde Ventures, une société également de Singapour.



'La société met actuellement en place un centre de propriété intellectuelle et de licence à Singapour afin de commercialiser des technologies de pointe et, avec le soutien de l'actionnaire minoritaire GSS Energy, de tirer parti de ces technologies pour soutenir la fabrication en Asie du Sud-Est' indique le groupe.





