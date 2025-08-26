 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Basf: a arrêté un projet avec Yara aux Etats Unis
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 12:58

(Zonebourse.com) - Basf et Yara annoncent vouloir mettre fin à un projet conjoint d'ammoniac à faible teneur en carbone sur la côte américaine du golfe du Mexique.

Les deux groupes ont abandonné leur projet de développement d'une installation de production d'ammoniac à faible teneur en carbone avec captage et stockage du carbone.

Basf et Yara sont des partenaires de collaboration de longue date et continuent d'exploiter conjointement une usine d'ammoniac de taille mondiale sur le site de Basf à Freeport, au Texas.

Basf produit également de l'ammoniac à Ludwigshafen, en Allemagne, et à Anvers, en Belgique. Yara exploite le plus grand système d'ammoniac au monde avec des sites de production en Europe, en Amérique et en Asie.

