BASF: 2 sites US passent à l'électricité 100% renouvelable

(CercleFinance.com) - BASF Coatings fait savoir que depuis janvier 2025, ses sites nord-américains de Greenville (Ohio) et Blackman Township (Michigan) fonctionnent à 100 % avec de l'électricité renouvelable, réduisant ainsi les émissions de CO₂ de plus de 11 000 tonnes par an.



Le site de Greenville produit des résines, des E-Coats et des vernis, tandis que celui de Blackman Township est spécialisé dans les solutions de traitement de surface sous la marque Chemetall.



L'initiative vise à limiter l'impact environnemental de l'entreprise et à soutenir ses clients dans leurs objectifs de durabilité.



BASF précise qu'actuellement, 17 sites de BASF Coatings dans le monde utilisent de l'électricité renouvelable, réduisant ainsi l'empreinte carbone tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie automobile.







