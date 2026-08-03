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Base Power lève 1 milliard de dollars et lance une batterie domestique fabriquée aux États-Unis face à la forte hausse de la demande en électricité
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 15:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up énergétique Base Power a annoncé lundi avoir levé 1 milliard de dollars pour une valorisation de 13 milliards de dollars et lancé une batterie domestique fabriquée auxÉtats-Unis, alors que l’expansion de l’intelligence artificielle et des infrastructures de centres de données met l’accent sur la fiabilité du réseau et fait monter en flèche la demande en électricité. La demande en électricité aux États-Unis — qui a atteint des niveaux records en 2025 — devrait encore augmenter, tandis que l’utilisation croissante de l’IA stimule également les besoins de stockage d’énergie, les fournisseurs d’électricité et les start-ups déployant des capacités flexibles pour contribuer à stabiliser le réseau.

* Base Power a levé 2,5 milliards de dollars à ce jour, et les fonds issus de ce dernier tour de table devraient servir à équiper davantage de foyers de ses batteries, a indiqué la société.

* Ce tour de table a été mené par Ribbit, Addition, Valor Equity Partners et le Strategic Investment Group de JPMorgan Chase.

* La production du nouveau système de batterie domestique a débuté sur le site de Base Power à Austin, qui fabrique des milliers d’unités par mois, selon l’entreprise.

* Le système peut être installé en moins d’une heure, résiste aux conditions météorologiques extrêmes et offre une protection prolongée en cas de coupure de courant, a-t-elle précisé.

* Les systèmes de stockage par batterie sont considérés comme un élément essentiel des efforts visant à renforcer les réseaux électriques.

* La société a également indiqué avoir conclu des partenariats avec des fournisseurs d’électricité, notamment El Paso Electric, Austin Energy et CoServ, qui représentent ensemble une capacité de plus de 200 mégawatts.

* Base Power a déployé plus de 500 mégawattheures de capacité de stockage par batterie sur l’ensemble de son parc, a-t-elle ajouté.

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