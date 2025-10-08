 Aller au contenu principal
Base Power, de Zach Dell, lève 1 milliard de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 18:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

Base Power a annoncé mercredi qu'elle avait levé 1 milliard de dollars lors de son dernier tour de table, alors qu'elle cherche à développer son activité de location de batteries aux particuliers pour répondre à la demande croissante d'électricité.

Selon une source au fait du dossier, ce tour de table valorise la société texane à 3 milliards de dollars, avant la levée de fonds.

La startup propose aux propriétaires des systèmes de batteries qui peuvent être utilisés comme système de secours moyennant une redevance mensuelle et vend l'énergie stockée aux réseaux de services publics pendant les pics de demande.

Les centres de données d'IA utilisant une grande partie de la capacité du réseau dans plusieurs États américains, la demande d'électricité a grimpé en flèche, plaçant la production et le stockage sous les feux de la rampe.

La société est dirigée par Zach Dell, fils du fondateur et directeur général de Dell Technologies DELL.N , Michael Dell.

Depuis son lancement en 2023, Base Power a déployé plus de 100 MWh de capacité de batterie résidentielle et construit sa première usine dans le centre-ville d'Austin.

"Cette usine à Austin est notre première, et nous planifions déjà notre deuxième", a déclaré Justin Lopas, cofondateur et ancien dirigeant d'Anduril et de SpaceX, dans un communiqué.

Le financement a été mené par la société de capital-risque Addition et a inclus des investisseurs tels que Valor Equity Partners, Lightspeed, Andreessen Horowitz, Ribbit, CapitalG et Elad Gil.

Thrive Capital et 1789 Capital, une société de capital-risque soutenue par Donald Trump Jr, ont également participé à ce tour de table.

Valeurs associées

BLACKSTONE
163,230 USD NYSE -1,02%
DELL TECH RG-C
161,100 USD NYSE +6,79%
