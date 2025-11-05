Barry Callebaut table sur une baisse du volume des ventes au prochain exercice

(AOF) - Sur l'exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires de Barry Callebaut a progressé de 42,4%, à 14,79 milliards de francs suisses, malgré un repli des volumes de ventes de 6,8%, à 2,13 millions de tonnes. "L'augmentation est due aux hausses de prix significatives pour refléter les prix plus élevés des fèves de cacao, que nous gérons grâce à notre modèle de tarification cost-plus", souligne le groupe. La marge brute ressort à 1,419 milliard de francs suisses, en hausse de 2,7%. L'Ebit a augmenté de 42,4%, à 635,1 millions de francs suisses, contre 446,1 millions de francs suisses il y a un an.

Le bénéfice net recule de 1,3%, à 188,4 millions de francs suisses sur cet exercice.

Le free cash flow reste négatif à 312 millions de francs suisses, contre - 2,33 milliards d'euros un an auparavant.

Parallèlement, la dette nette a augmenté à 4,3 milliards de francs suisses, contre 3,81 milliards de francs suisses au cours de la période de l'année précédente. "L'augmentation est principalement due à l'impact des prix plus élevés des fèves de cacao au cours de l'exercice, nécessitant un financement plus important", avance Barry Callebaut.

"L'exercice écoulé a été marqué par une volatilité exceptionnelle et sans précédent sur les marchés du cacao et du chocolat qui a eu des répercussions sur le groupe et nos clients. Grâce à la réactivité de nos équipes, nous avons pris des mesures décisives au second semestre afin d'améliorer la génération de trésorerie et de réduire considérablement notre endettement, notamment en adaptant notre modèle opérationnel dans le secteur du cacao afin de privilégier les rendements et en mettant en œuvre un processus de planification des ventes et des opérations à l'échelle du groupe", a commenté Peter Feld, PDG du groupe Barry Callebaut.

Précisément, les mesures prises en matière de fonds de roulement et la baisse des prix des fèves de cacao au second semestre de cet exercice ont permis à la société de réaliser d'importants progrès en matière de désendettement, ce qui s'est traduit par un ratio dette nette/Ebitda de 4,5x, contre 6,5x en février 2025.

Côté perspectives, sur le prochain exercice (2025/2026), le fabricant belgo-suisse de chocolat devrait connaître une diminution des volumes de ventes de 4 à 6%, liée aux évolutions des prix des fèves de cacao.

Il prévoit une croissance récurrente de l'Ebit de 1 à 6% en devises locales et une progression d'au moins 10% du bénéfice avant impôts récurrent, toujours en devises locales.

