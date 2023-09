Barry Callebaut: programme d'investissement stratégique information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 11:35

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut annonce BC Next Level, un programme d'investissement stratégique visant à 'ouvrir la voie à la prochaine décennie de croissance durable en rapprochant le groupe des marchés et des clients tout en favorisant la simplicité et la numérisation'.



Il investira 500 millions de francs suisses au cours des deux prochaines années dans des domaines de clientèle clés et dans des mesures d'efficacité conduisant à des réductions de coûts annuelles de 250 millions de francs pour soutenir les marges et les flux de trésorerie.



'L'élément central du programme est un nouveau modèle opérationnel qui augmente le nombre de régions de trois à cinq et établit une organisation d'approvisionnement et de développement de la clientèle', précise le chocolatier helvétique.



Par ailleurs, Barry Callebaut va ramener son comité exécutif de neuf à six membres. Peter Vanneste, ancien directeur financier d'Ontex, est nommé directeur financier à compter du 1er novembre, et Ben De Schryver devient président régional pour l'Amérique du Nord.