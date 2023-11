Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut: objectifs fixés pour les exercices à venir information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 10:05









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels et de sa journée investisseurs, le chocolatier suisse Barry Callebaut fait un point sur ses priorités stratégiques à long terme et présente ses objectifs financiers pour les prochains exercices.



Il indique attendre une stabilité de ses volumes et de son EBIT à taux de change constant pour l'exercice 2023-24, puis une hausse modeste des volumes sous-jacents et plus forte de l'EBIT en 2024-25 (hors coûts non récurrents BC Next Level).



Après une période de transition pour le programme BC Next Level, Barry Callebaut vise, à partir de l'exercice 2025-26, des croissances 'du bas au milieu de la plage à un chiffre' pour ses volumes et 'du milieu au haut' de cette plage pour son EBIT.





