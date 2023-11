Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barry Callebaut: nomination d'un chief digital officer information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut annonce la nomination d'Amr Arafa comme chief digital officer, à compter du 15 janvier 2024. Il sera directement rattaché au CEO Peter Feld et rejoindra l'équipe de direction élargie du chocolatier suisse.



À ce poste nouvellement créé, Amr Arafa sera chargé de 'piloter l'engagement de l'entreprise à créer une organisation agile et axée sur la technologie qui soutiendra la stratégie de croissance de Barry Callebaut à l'avenir'.



Amr Arafa a acquis une expertise approfondie en matière de transformation numérique dans ses fonctions précédentes. Avant de rejoindre Barry Callebaut, il travaillait chez IKEA, où il a occupé le poste de chief data officer pendant plus de quatre ans.





Valeurs associées BARRY CALLEBAUT Swiss EBS Stocks +1.76%