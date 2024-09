Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Barry Callebaut: le titre s'envole, Barclays passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 17:33









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée avec un gain de près de 7% après l'analyse positive de Barclays.



Le bureau d'analyses relève sa recommandation directement de 'sous-pondérer' à 'surpondérer' sur Barry Callebaut, avec un objectif de cours remonté de 1450 à 1800 francs suisses, jugeant que le rapport risque-rendement semble de plus en plus attractif sur le dossier.



Le broker met en avant un potentiel de normalisation supplémentaire des prix du cacao grâce à des perspectives de récolte plus favorables, une dynamique croissante de sous-traitance, ainsi que des progrès fermes et tangibles du programme de réduction des coûts.





Valeurs associées BARRY CALLEBAUT 1 530,00 CHF Swiss EBS Stocks -1,99%