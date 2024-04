Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Barry Callebaut: lancement de FFI pour le cacao durable information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 15:02









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut annonce le lancement officiel de la société d'investissement FFI (Future Farming Initiative), avec l'ambition de 'créer un modèle de culture du cacao entièrement évolutif, rentable et durable' pour le secteur.



Steven Retzlaff, actuellement président de Global Cocoa, en assumera dès à présent la présidence exécutive. FFI sera initialement détenue à 100% par Barry Callebaut, mais développera aussi des capacités technologiques et de R&D.



Le chocolatier helvétique a l'intention de faire de FFI un 'catalyseur pour que d'autres investissent dans l'agriculture et créent des partenariats avec les agriculteurs afin de moderniser la culture durable du cacao à grande échelle'.





