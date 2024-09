Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Barry Callebaut: entouré après un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 16:03









(CercleFinance.com) - Barry Callebaut bondit de près de 7% ce mardi à Zurich, soutenu par un relèvement de recommandation directement de 'sous-pondérer' à 'surpondérer' chez Barclays, avec un objectif de cours remonté de 1450 à 1800 francs suisses.



Le broker juge que le rapport risque-rendement semble de plus en plus attractif sur le titre du chocolatier suisse, mettant en avant un potentiel de normalisation supplémentaire des prix du cacao, ainsi que des progrès fermes et tangibles dans la réduction des coûts.





Valeurs associées BARRY CALLEBAUT 1 530,00 CHF Swiss EBS Stocks -1,99%