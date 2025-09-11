Barrick vend la mine canadienne Hemlo pour un montant pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Barrick ABX.TO a déclaré mercredi qu'il avait accepté de vendre sa mine d'or Hemlo au Canada à Carcetti Capital pour un montant pouvant atteindre 1,09 milliard de dollars.