Barrick vend la mine canadienne Hemlo pour un montant pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars

Les autorités s'efforcent mercredi soir de relancer le réseau électrique à Cuba, où les habitants se résignent à passer la nuit sans courant après une nouvelle panne totale, la cinquième en moins d'un an. Comme à chaque coupure électrique générale sur l'île de ...
Donald Trump a accusé les discours de la "gauche radicale" d'avoir contribué au meurtre par balle mercredi d'un de ses fidèles alliés politiques, l'influenceur Charlie Kirk, le qualifiant de "martyr de la vérité et de la liberté". Le podcasteur conservateur, porte-drapeau ...
L'explosion mercredi d'un camion transportant du gaz dans un quartier très peuplé de Mexico a fait trois morts et 67 blessés dont plusieurs dans un état grave, a annoncé la mairie. L'explosion, survenue alors que le véhicule circulait sur un pont d'Iztapalapa, ...
Un juge de la Cour suprême du Brésil a voté mercredi pour l'acquittement de Jair Bolsonaro et critiqué sévèrement le procès historique de l'ex-président pour tentative présumée de coup d'Etat, appelant à ne pas rendre un "jugement politique". Avec un score de 2 ...
