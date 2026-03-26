Barrick retarde le projet Reko Diq au Pakistan en raison de préoccupations croissantes en matière de sécurité

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Barrick Mining ABX.TO prolonge son examen de l'énorme projet de cuivre et d'or Reko Diq au Pakistan et ralentit l'activité de développement en raison de l'escalade des problèmes de sécurité dans le pays d'Asie du Sud et au Moyen-Orient.

L'exercice est susceptible d'affecter les budgets et les calendriers précédemment divulgués, a déclaré jeudi un porte-parole de la société.

Le projet Reko Diq, situé dans la province pakistanaise du Baloutchistan, est l'un des plus grands gisements de cuivre et d'or non exploités au monde. La décision de Barrick fait suite aux conclusions préliminaires d'un examen annoncé le 5 février à l'adresse , qui porte sur tous les aspects du projet, y compris l'affectation des capitaux, dans un contexte d'inquiétudes croissantes en matière de sécurité. L'examen sera prolongé de 12 mois à partir de juillet, tandis que les activités de développement seront ralenties, a déclaré la société.

Cette prolongation permettra à l'entreprise minière de mieux évaluer les risques potentiels et d'affiner sa stratégie de livraison pour le projet, a-t-elle ajouté.