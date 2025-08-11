Barrick Mining dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la hausse du prix de l'or

Barrick Mining ABX.TO a battu lundi les attentes des analystes pour son bénéfice du deuxième trimestre, la flambée des prix de l'or ayant aidé le minier à compenser une baisse de sa production.

Les prix du métal précieux XAU= ont régulièrement touché des sommets au cours des derniers trimestres, l'incertitude concernant les plans tarifaires du président américain Donald Trump et les préoccupations géopolitiques, qui pourraient alimenter l'inflation et ralentir la croissance économique, ayant renforcé l'attrait de l'or en tant que valeur refuge.

Le prix de l'or s'est établi en moyenne à 3 220,58 $ l'once au deuxième trimestre, soit plus de 12 % de plus qu'au trimestre précédent et près de 40 % de plus que les niveaux observés un an plus tôt.

Barrick a déclaré que son prix moyen réalisé pour le trimestre rapporté a augmenté à 3 295 $ l'once, contre 2 344 $ l'once un an plus tôt.

Cependant, sa production a diminué à 797 000 onces au cours du trimestre, contre 948 000 onces un an plus tôt.

Les actions de la société ont chuté de près de 4 % dans les échanges avant bourse, touchées par une baisse de plus de 1 % des prix de l'or lundi, qui a également entraîné la chute d'autres sociétés minières. GOL/

Barrick a déclaré qu'elle avait été contrainte de suspendre ses activités à la mi-janvier après que le gouvernement militaire malien ait bloqué ses exportations pendant deux mois, détenu certains de ses cadres et saisi trois tonnes de lingots. Elle a également lancé une procédure d'arbitrage auprès de la Banque mondiale pour tenter de résoudre le différend.

En juin, le complexe aurifère de Loulo-Gounkoto au Mali a été placé sous le contrôle de l'État par un tribunal dans le cadre d'une escalade majeure d'un différend sur les taxes et la propriété.

Bien que le forage et les autres activités d'extraction n'aient pas encore commencé, les opérations à l'usine du site - qui transforme les stocks de minerai en or - ont redémarré le 7 juillet, selon les sources.

Pour 2025, Barrick continue de prévoir une production totale d'or comprise entre 3,15 millions d'onces et 3,50 millions d'onces.

La société a déclaré avoir racheté 13,50 millions d'actions au cours du trimestre dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé en février.

Sur une base ajustée, la société a gagné 47 cents par action au deuxième trimestre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 45 cents, selon les données compilées par LSEG.