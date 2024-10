Barrick Gold maintient ses objectifs de production d'or et de cuivre pour 2024

(AOF) - Barrick Gold a annoncé une production préliminaire de 943 000 onces d'or et de 48 000 tonnes de cuivre au troisième trimestre contre respectivement 948 000 et 43 000 au second trimestre. Au troisième trimestre, ses ventes préliminaires ressortent à 967 000 onces d'or contre 956 000 au deuxième trimestre. Sur ce troisième trimestre, les ventes préliminaires pour le cuivre s'élèvent à 42 000 tonnes de comme au trimestre précédent. Le groupe canadien continue de s'attendre à un quatrième trimestre plus solide afin que sa production en 2024 se situe dans la fourchette de ses prévisions.

Barrick Gold vise entre 3,9 millions et 4,3 millions d'onces pour l'or et entre 180 000 et 210 000 tonnes pour le cuivre.