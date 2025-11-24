Barrick et le gouvernement malien conviennent de résoudre le différend concernant la mine d'or

(Ajoute le contexte, le prix de l'action et les détails de la déclaration dans les paragraphes 2-3) par Divya Rajagopal

La société canadienne Barrick Mining

ABX.TO a déclaré lundi qu'elle était parvenue à un accord avec le gouvernement malien pour résoudre tous leurs différends concernant le complexe minier aurifère de Loulo-Gounkoto.

Reuters a rapporté vendredi que Barrick et Mali avaient conclu un accord de principe pour résoudre le différend.

Barrick a déclaré dans un communiqué lundi qu'elle abandonnera la procédure d'arbitrage contre le Mali auprès du tribunal des différends de la Banque mondiale et qu'en retour, le Mali abandonnera toutes les poursuites contre Barrick et ses filiales, libérera les employés et redonnera le contrôle opérationnel à la société minière canadienne.

Les actions de Barrick ont augmenté de 2,63 % à la Bourse de Toronto.