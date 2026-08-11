Barrick estime que l'accord conclu avec Newmont ouvre la voie à une introduction en bourse en Amérique du Nord - 10 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'avis pour indiquer que les estimations de bénéfices ont été actualisées au paragraphe 4 de la version précédente de l'article, suite à la révision des données par LSEG; aucune modification n'a été apportée au corps du texte)

* Barrick et Newmont parviennent à un accord pour régler leurs différends concernant Nevada Gold Mines

* Barrick prévoit que son introduction en bourse en Amérique du Nord sera finalisée d’ici fin 2026

* Barrick recherche un nouveau directeur général pour diriger ses activités hors Amérique du Nord

Barrick Mining ABX.TO a annoncé une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenue par la hausse des cours de l'or, et a conclu un accord de 1,95 milliard de dollars avec Newmont pour régler les litiges concernant Nevada Gold Mines. Newmont NEM.N a donné son accord au projet d’introduction en bourse de ses actifs aurifères nord-américains par Barrick, ont indiqué les deux sociétés, ouvrant ainsi la voie à une introduction en bourse que Barrick prévoit de mener à bien d’ici la fin de l’année.

Barrick est à la recherche d’un nouveau directeur général pour diriger ses activités hors d’Amérique du Nord. Le directeur général Mark Hill, qui devrait prendre la tête de la filiale nord-américaine de la société, a déclaré qu’il privilégierait un candidat interne.

Le groupe minier aurifère canadien a atteint les prévisions de bénéfice des analystes, à savoir 82 centimes, selon les données compilées par LSEG.

Elle a réalisé un bénéfice de 1,22 milliard de dollars, soit 73 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 811 millions de dollars, soit 47 cents par action, un an plus tôt.

À 13h00 (heure de l’Est) (18h00 GMT), l’action Barrick reculait de 8% à la Bourse de Toronto. La hausse des coûts du carburant accentue la pression sur les sociétés minières aurifères, alors que le conflit américano-israélien avec l’Iran perturbe les flux pétroliers et maintient les prix de l’énergie à un niveau élevé.

Barrick a indiqué que les dépenses de carburant, la baisse de la teneur des gisements et la hausse des redevances avaient contribué à une augmentation de 11% des coûts de production globaux de l’or.

Son prix de l’or réalisé au deuxième trimestre a augmenté de 34% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 4 417 dollars l’once, tandis que la production d’or est restée stable à 796.000 onces.

Barrick a expliqué que la baisse de la teneur des minerais traités dans ses mines d’or de Carlin et de Cortez, dans le Nevada, ainsi que dans la mine de North Mara, en Tanzanie, conjuguée à la hausse des coûts de carburant et des redevances liée à la hausse du prix réalisé de l’or, a entraîné l’augmentation des coûts de production de l’or.

Son coût des ventes d’or a augmenté de 20% au deuxième trimestre pour atteindre 1.993 dollars l’once, tandis que le coût global de production de l’or, un indicateur clé du secteur qui mesure le coût total de production de l’or, y compris les dépenses d’investissement de maintien, a progressé de 11% pour s’établir à 1.866 dollars l’once.

L'ACCORD AVEC NEWMONT OUVRE LA VOIE À L'INTRODUCTION EN BOURSE Barrick détient 61,5% et Newmont 38,5% de la coentreprise Nevada Gold Mines. Plus tôt cette année, Reuters a rapporté que Barrick aurait besoin de l’accord de Newmont pour mener à bien son projet de scission nord-américaine, car Newmont dispose d’un droit de préemption si Barrick tente de vendre sa participation.

Newmont a également eu des différends avec Barrick concernant des problèmes opérationnels au sein de Nevada Gold Mines.

Aux termes de l’accord annoncé lundi, Barrick cédera son projet Fourmile à la coentreprise Nevada Gold Mines, tandis que Newmont cédera ses projets Mike et Fiberline et versera à Barrick 1,95 milliard de dollars en espèces dans un délai de 30 jours.

Cet accord permettra de créer un complexe aurifère de près de 100 millions d’onces dans le Nevada, a déclaré Barrick.

L'introduction en bourse prévue par Barrick en Amérique du Nord inclura ses participations et la gestion de Nevada Gold Mines et de Pueblo Viejo, le projet Fourmile et d'autres sites d'exploration nord-américains, ainsi que les actifs apportés par Newmont.