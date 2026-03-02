Barrenjoey Capital Partners officialise sa fusion avec Magellan Financial Group

(AOF) - Barrenjoey Capital Partners a annoncé aujourd'hui son intention de fusionner avec Magellan Financial Group (MFG), société cotée à l'ASX, afin de créer une entreprise de services financiers diversifiée. La nouvelle entité issue de la fusion opérera sur les marchés publics et privés, offrant à ses clients des services de conseil en finance d'entreprise, de marchés de taux (fixed income), d'actions, de recherche et de gestion d'actifs.

Une fois l'opération finalisée, le PDG de Barrenjoey, Brian Benari, deviendra le nouveau PDG du groupe, et le président du conseil d'adminstration de Barrenjoey, David Gonski AC, occupera le même poste au sein de cette nouvelle entité.

Guy Fowler et Matthew Grounds conserveront leurs postes de co-présidents exécutifs de Barrenjoey Capital Partners. Sophia Rahmani restera directrice générale de Magellan Investment Partners et Andrew Formica deviendra vice-président.

Les administrateurs indépendants de Barrenjoey rejoindront le conseil d'administration de MFG après la finalisation de la transaction.

Le groupe combiné disposera d'un bilan de 2 milliards de dollars australiens, d'un flux de trésorerie disponible important et d'une offre client plus diversifiée.