Baromètre AMF : les femmes sont deux fois moins nombreuses que les hommes à investir en 2025

(AOF) - L'Autorité des marchés financiers publie une édition spéciale de son baromètre de l’épargne et de l’investissement, consacrée aux placements financiers des femmes. Cette étude analyse leurs attitudes et leurs perceptions face à l’investissement. En 2025, elle met de nouveau en évidence un écart significatif : les femmes sont deux fois moins nombreuses que les hommes à investir.

Un sous-investissement persistant des femmes

En 2025, les femmes demeurent nettement sous-représentées parmi les épargnants actifs : elles ne représentent que 38% des investisseurs en bourse, 36% en financement participatif et seulement 26% pour les crypto-actifs.

Cette position minoritaire résulte, en partie, de disparités de situations financières, les femmes déclarant des niveaux de revenus et de patrimoine inférieurs à ceux des hommes. L'enquête révèle également une plus faible confiance dans l'avenir : seules 28% des femmes se disent confiantes dans l'évolution de leur situation économique, contre 39% des hommes.

Le refus du risque reste un marqueur fort : en 2025, plus de la moitié des femmes interrogées déclarent le rejeter totalement (51%, contre 31% des hommes).

Toutefois, une légère dynamique de croissance s'observe depuis 2023. En 2025, 24% des femmes déclarent détenir des produits d'investissement (Bourse, crypto-actifs ou financement participatif), contre 21% il y a deux ans. Ce mouvement est principalement porté par les jeunes femmes de catégories socio-professionnelles supérieures (CSP+) : 48% des moins de 35 ans au sein de cette catégorie sont déjà investisseuses.

Les chiffres confirment également une moindre confiance des femmes dans leurs connaissances financières : seules 28% d'entre elles se déclarent compétentes en matière d'épargne et de placements, contre 51% des hommes. Cependant, lorsque leurs connaissances sont testées, les réponses apportées par les femmes montrent qu'elles surestiment moins leur niveau que les hommes : 9% répondent correctement aux trois questions posées dans le cadre du baromètre, contre 15% des hommes.

En 2025, une femme sur deux a déclaré ne pas s'informer sur la Bourse et les marchés financiers (50% contre 27% des hommes). De façon cohérente, elles sont moins nombreuses à dire s'intéresser aux placements en actions (25% contre 45% des hommes) et à faire confiance à ce type d'investissement (24% contre 44% des hommes).

Une autonomie croissante des femmes au moment de choisir un placement

En l'espace de trois ans, la part des femmes déclarant choisir seules leurs placements a sensiblement augmenté. Elles sont aujourd'hui aussi nombreuses que les hommes à le déclarer (46% contre 43% des hommes). Parallèlement, la part des femmes indiquant choisir leurs placements en suivant la recommandation d'un professionnel a fortement baissé, passant de 32% en 2023 à 23% en 2025.

Parmi les détenteurs de produits d'investissement, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à détenir des actions cotées (33%), des fonds d'investissements (23%) ou à avoir investi dans le financement participatif (22%).

En revanche, des écarts subsistent concernant certains supports : elles sont proportionnellement moins nombreuses à détenir des ETF (10%, contre 18% des hommes) ainsi que des crypto-actifs (20%, contre 33%).

Logiquement, les femmes qui investissent sont presque aussi nombreuses que les hommes à rechercher de l'information sur la Bourse (86% contre 93% des hommes qui investissent) et partagent une vision similaire des placements en actions : elles sont 59% à déclarer s'y intéresser (66% des hommes), 58% à avoir confiance dans ce type de placement (63% des hommes) et 77% à les juger intéressants à long terme (79% des hommes).