 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Baromètre AMF : les femmes sont deux fois moins nombreuses que les hommes à investir en 2025
information fournie par AOF 09/03/2026 à 14:23

(AOF) - L'Autorité des marchés financiers publie une édition spéciale de son baromètre de l’épargne et de l’investissement, consacrée aux placements financiers des femmes. Cette étude analyse leurs attitudes et leurs perceptions face à l’investissement. En 2025, elle met de nouveau en évidence un écart significatif : les femmes sont deux fois moins nombreuses que les hommes à investir.

Un sous-investissement persistant des femmes

En 2025, les femmes demeurent nettement sous-représentées parmi les épargnants actifs : elles ne représentent que 38% des investisseurs en bourse, 36% en financement participatif et seulement 26% pour les crypto-actifs.

Cette position minoritaire résulte, en partie, de disparités de situations financières, les femmes déclarant des niveaux de revenus et de patrimoine inférieurs à ceux des hommes. L'enquête révèle également une plus faible confiance dans l'avenir : seules 28% des femmes se disent confiantes dans l'évolution de leur situation économique, contre 39% des hommes.

Le refus du risque reste un marqueur fort : en 2025, plus de la moitié des femmes interrogées déclarent le rejeter totalement (51%, contre 31% des hommes).

Toutefois, une légère dynamique de croissance s'observe depuis 2023. En 2025, 24% des femmes déclarent détenir des produits d'investissement (Bourse, crypto-actifs ou financement participatif), contre 21% il y a deux ans. Ce mouvement est principalement porté par les jeunes femmes de catégories socio-professionnelles supérieures (CSP+) : 48% des moins de 35 ans au sein de cette catégorie sont déjà investisseuses.

Les chiffres confirment également une moindre confiance des femmes dans leurs connaissances financières : seules 28% d'entre elles se déclarent compétentes en matière d'épargne et de placements, contre 51% des hommes. Cependant, lorsque leurs connaissances sont testées, les réponses apportées par les femmes montrent qu'elles surestiment moins leur niveau que les hommes : 9% répondent correctement aux trois questions posées dans le cadre du baromètre, contre 15% des hommes.

En 2025, une femme sur deux a déclaré ne pas s'informer sur la Bourse et les marchés financiers (50% contre 27% des hommes). De façon cohérente, elles sont moins nombreuses à dire s'intéresser aux placements en actions (25% contre 45% des hommes) et à faire confiance à ce type d'investissement (24% contre 44% des hommes).

Une autonomie croissante des femmes au moment de choisir un placement

En l'espace de trois ans, la part des femmes déclarant choisir seules leurs placements a sensiblement augmenté. Elles sont aujourd'hui aussi nombreuses que les hommes à le déclarer (46% contre 43% des hommes). Parallèlement, la part des femmes indiquant choisir leurs placements en suivant la recommandation d'un professionnel a fortement baissé, passant de 32% en 2023 à 23% en 2025.

Parmi les détenteurs de produits d'investissement, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à détenir des actions cotées (33%), des fonds d'investissements (23%) ou à avoir investi dans le financement participatif (22%).

En revanche, des écarts subsistent concernant certains supports : elles sont proportionnellement moins nombreuses à détenir des ETF (10%, contre 18% des hommes) ainsi que des crypto-actifs (20%, contre 33%).

Logiquement, les femmes qui investissent sont presque aussi nombreuses que les hommes à rechercher de l'information sur la Bourse (86% contre 93% des hommes qui investissent) et partagent une vision similaire des placements en actions : elles sont 59% à déclarer s'y intéresser (66% des hommes), 58% à avoir confiance dans ce type de placement (63% des hommes) et 77% à les juger intéressants à long terme (79% des hommes).

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président français Emmanuel Macron (G) est accueilli par son homologue chypriote Nikos Christodoulides (D) à son arrivée à Paphos, à Chypre, le 9 mars 2026 ( POOL / Gonzalo Fuentes )
    A Chypre, Macron promet une future mission "défensive" pour "rouvrir" le détroit d'Ormuz
    information fournie par AFP 09.03.2026 15:31 

    Emmanuel Macron a affirmé lundi à Chypre préparer une future mission internationale "purement défensive" pour "rouvrir" le détroit d'Ormuz, et permettre la circulation de pétrole et de gaz, dans le cadre d'un important déploiement militaire français autour du conflit ... Lire la suite

  • La Minute Bourse : qu'est-ce qu'une chambre de compensation ?
    La Minute Bourse : qu'est-ce qu'une chambre de compensation ?
    information fournie par SG Bourse 09.03.2026 15:29 

    Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Dans cette vidéo, ... Lire la suite

  • Le ministre français de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, lors de la conférence de presse d'ouverture des volets Finance et Numérique de la présidence française du G7, le 3 février 2026, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Réunion du G7 Finances, recours aux réserves stratégiques de pétrole envisagé
    information fournie par AFP 09.03.2026 15:26 

    Les ministres des Finances du G7 se sont réunis lundi sous présidence française et pourraient décider d'un recours aux réserves stratégiques de pétrole pour tenter d'atténuer la flambée des prix du brut, conséquence de la guerre au Moyen-Orient. En route pour Chypre ... Lire la suite

  • Un nuage de fumée noire au-dessus du site d'une frappe aérienne israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, le 9 mars 2026 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 09.03.2026 15:20 

    Voici les derniers événements lundi, au dixième jour de la guerre au Moyen-Orient: - Interception d'un missile vers la Turquie L'Otan a intercepté un missile se dirigeant vers la Turquie, après une opération similaire la semaine dernière, a confirmé lundi la porte-parole ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank