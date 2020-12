Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barnier pense qu'un accord commercial est possible avec Londres Reuters • 14/12/2020 à 09:43









par Christian Levaux et Bart Biesemans BRUXELLES/LONDRES, 14 décembre (Reuters) - Un accord commercial entre Londres et Bruxelles reste envisageable, a considéré lundi Michel Barnier, le négociateur européen en chef, au lendemain de l'annonce de la prolongation des discussions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les deux parties se sont encore donné dimanche un délai supplémentaire pour tenter de parvenir à un accord in extremis sur leurs futures relations, à près de deux semaines de leur divorce effectif, même si Boris Johnson a souligné que les points de vue de Londres et Bruxelles restaient très éloignés sur certains points essentiels. "Nous allons nous donner toutes les chances de parvenir à cet accord (...) qui reste possible", a déclaré Michel Barnier à la presse avant d'informer les 27 ambassadeurs européens de l'état d'avancement des négociations. "Deux conditions ne sont toujours pas réunies. La concurrence libre et équitable et l'accès réciproque aux marchés et aux eaux. C'est sur ces deux points que nous n'avons pas trouvé de juste équilibre avec les Britanniques. Nous allons donc continuer de travailler" a-t-il ajouté. La Grande-Bretagne a officiellement quitté l'UE en janvier dernier mais une période de transition court jusqu'au 31 décembre avant sa sortie effective. Ce délai est censé permettre de définir le cadre de leurs futures relations mais des mois de négociations n'ont toujours pas permis d'aboutir, faisant craindre aux milieux économiques un Brexit désordonné source de chaos, notamment dans les ports britanniques, avec des problèmes d'approvisionnement du pays. (Guy Faulconbridge et Kate Holton à Londres, Gabriela Baczynska, Kate Abnett et Johnny Cotton à Bruxelles, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.