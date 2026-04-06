Barings plafonne les retraits de son fonds de crédit privé après une hausse des demandes de rachat

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(Ajout de graphiques et de détails sur le fonds aux paragraphes 9 et 10) par Arasu Kannagi Basil

Un fonds de crédit privé géré par Barings a plafonné les retraits à 5 % des actions après que les demandes de rachat ont augmenté, la dernière d'une série de mesures similaires prises par les gestionnaires d'actifs au cours des derniers mois.

Les investisseurs du fonds Barings Private Credit Corp (BPCC), d'une valeurde 4,9 milliards de dollars, ont cherché à retirer 11,3 % des actions au cours du premier trimestre, selon une déclaration déposée lundi. Le fonds répondra à environ 44,3 % des demandes de rachat.

Les fonds de crédit privés ont dû faire face à de nombreuses demandes de rachat, les investisseurs de détail inquiets ayant pris la porte sur fond de préoccupations concernant la transparence, les valorisations et les perturbations liées à l'intelligence artificielle.

La plupart des gestionnaires d'actifs, notamment Apollo APO.N , Blue Owl OWL.N , Ares ARES.N et BlackRock BLK.N , ont plafonné les retraits à 5 % dans leurs fonds de crédit privé au premier trimestre.

Cette saga rappelle la vague de demandes de rachat qui a frappé les fonds d'investissement immobiliers non négociés à la fin de 2022, lorsque les investisseurs ont été inquiétés par les valorisations.

Les fonds non négociés, comme BPCC, offrent une liquidité trimestrielle par le biais d'offres publiques d'achat portant sur un maximum de 5 % des actions. Ces véhicules, suivis par la banque d'investissement Robert A. Stanger, ont rapporté un montant record de 7,4 milliards de dollars aux investisseurs au cours du premier trimestre, à la date du 2 avril.

Certains acteurs du marché estiment que les périodes de rachats élevés sont une caractéristique de ces véhicules semi-liquides, plutôt qu'un défaut. Les analystes ont également soutenu le plafonnement des retraits, car il réduit le risque d'une diminution importante des liquidités ou d'une vente forcée d'actifs.

"À mesure que les conditions du marché évoluent, nous nous attendons à ce que les différences de performance entre les gestionnaires deviennent plus prononcées, étant donné que les résultats à long terme dépendent en partie de l'importance de la qualité de la souscription, de la construction du portefeuille et de la gestion du bilan", a déclaré BPCC dans une lettre aux actionnaires.

La qualité de crédit du portefeuille du fonds reste forte et les créances en souffrance - les prêts en retard de paiement - étaient de 0,4 % à la fin de 2025, par rapport à la moyenne historique de l'industrie de 0,9 %, a déclaré le fonds.

Le fonds de crédit privé de Cliffwater, d'une valeur de 33 milliards de dollars, est l'un des principaux actionnaires de BPCC.