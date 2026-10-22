Barclays va supprimer 5 000 emplois dans le cadre d'un plan de réduction des coûts basé sur l'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bénéfice avant impôts de 2,3 milliards de livres sterling au troisième trimestre, contre 2,1 milliards il y a un an

* Le plan de réduction des coûts devrait entraîner la suppression de 5 000 emplois

* La division de transactions des titres à revenu fixe affiche des résultats en deçà des attentes

* Le cours de l'action recule de 2,5 %

(Rédaction révisée pour ajouter les suppressions d'emplois au paragraphe 1, la citation du directeur général au paragraphe 3, celle du directeur financier au paragraphe 5, la réaction du cours de l'action au paragraphe 7 et le commentaire de l'analyste au paragraphe 8)

par Lawrence White

Barclays BARC.L a annoncé qu'elle supprimerait environ 5 000 emplois, soit 5 % de ses effectifs, cette année, dans le cadre d'une stratégie visant à réduire les coûts fixes et à améliorer la rentabilité globale grâce à des technologies telles que l'intelligence artificielle.

Ces suppressions d’emplois ont été annoncées alors que Barclays a publié un bénéfice de 2,3 milliards de livres sterling au troisième trimestre (3,08 milliards de dollars), en hausse par rapport à l’année dernière mais inférieur aux prévisions des analystes, en raison des performances décevantes de son activité de transactions de titres à revenu fixe.

“Je suis déçu, et vous pouvez être sûrs que cela retiendra toute mon attention,” a déclaré le directeur général C.S. Venkatakrishnan à propos du trading des titres à revenu fixe, traditionnellement l’un des points forts de la banque, imputant cette situation à un trimestre marqué par la volatilité et à la faiblesse des échanges, notamment sur les taux et les produits de crédit.

La banque a indiqué avoir pris des “mesures de réduction des coûts structurels” supplémentaires à hauteur de 201 millions de livres sterling au troisième trimestre, dans le cadre de son plan à long terme visant à réduire les dépenses, notamment les frais de personnel, grâce à un recours accru à la technologie.

Environ 60 % des suppressions d’emplois concerneront le personnel des fonctions de soutien, comme les développeurs, a déclaré la directrice financière Anna Cross aux journalistes, ce qui constitue l’un des signes les plus clairs à ce jour, de la part d’une grande banque, de la manière dont l’IA permet aux entreprises de réduire leurs effectifs dans ces fonctions.

Anna Cross a précisé que 1 000 postes avaient déjà été supprimés, le reste devant l’être d’ici la fin de l’année.

L'action Barclays a chuté de 2,5 % en début de séance, sous-performant les autres établissements bancaires .SX7P . Le titre de la banque a perdu 14 % depuis le début de l'année, à l'instar de ses homologues européens qui ont subi une correction après des années de hausse, les taux d'intérêt plus élevés ayant dopé les bénéfices.

Shore Capital a indiqué dans une note que les résultats étaient moins bons que prévu en raison des performances décevantes de la banque d’investissement.

LE BUDGET SE PROFILE

Barclays est le premier grand établissement bancaire européen à publier ses résultats trimestriels, mais ceux des banques britanniques risquent d’être éclipsés par le premier budget du ministre des Finances John Healey, prévu le 28 octobre, qui pourrait prévoir de nouvelles taxes sur les banques.

Healey a refusé d’exclure une hausse des impôts sur les bénéfices exceptionnels des banques, malgré un lobbying intense, tant public que privé, mené par le secteur ces derniers mois. Le ministre des Finances envisage en effet d’augmenter la fiscalité pour aider à financer le programme politique du gouvernement travailliste, alors que la hausse des coûts d’emprunt grignote les finances publiques.

Les banques ont fait valoir qu’elles étaient déjà fortement imposées par rapport à d’autres pays et qu’une telle mesure freinerait l’octroi de crédits.

RÉSULTATS MITIGÉS POUR LA BANQUE D’INVESTISSEMENT

La banque d’investissement de Barclays a annoncé un chiffre d’affaires total de 3,1 milliards de livres sterling au troisième trimestre, inférieur aux prévisions qui s’élevaient à 3,3 milliards de livres sterling.

Les résultats du troisième trimestrepubliés en début de mois par les concurrents de Barclays à Wall Street ont mis en évidence le caractère cyclique des revenus des banques d’investissement: alors que les opérations de fusion-acquisition ont ralenti et que les départements de titres à revenu fixe ont sous-performé , seul le négoce d’actions a maintenu la forte dynamique observée au premier semestre.

Le chiffre d’affaires de Barclays sur les actions a progressé de 47 %, surpassant la hausse moyenne de 37 % enregistrée par les cinq principaux acteurs américains, selon un calcul de Reuters basé sur les communiqués des entreprises.

La banque britannique a toutefois vu ses revenus issus du négoce des titres à revenu fixe reculer de 19 % à 1 milliard de livres sterling, une baisse plus marquée que celle de 5 % enregistrée par ses homologues américains et inférieure aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 1,3 milliard de livres sterling.

(1 dollar = 0,7461 livre sterling)