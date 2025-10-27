Barclays va étendre ses activités en Arabie Saoudite
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 13:30
Le groupe britannique ouvrira un bureau en 2026 dans le King Abdullah Financial District, à Riyad, de façon à pouvoir approfondir sa couverture client en se rapprochant de ses principaux clients corporate, institutionnels et fonds souverains.
Mohammed Al-Sarhan rejoindra Barclays en tant que président non exécutif indépendant du conseil d'administration de sa franchise saoudienne. Il lui apportera une vaste expérience et des relations étroites avec ses clients locaux.
L'expansion de Barclays en Arabie saoudite fait progresser la croissance stratégique de la banque au Moyen-Orient et renforce sa présence au sein du Conseil de coopération du Golfe, opérant déjà aux Emirats arabes unis et au Qatar.
