Barclays table sur une croissance des ventes de Hims malgré des pressions sur les bénéfices à court terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** L'action de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N progresse de 4% à 32,35 dollars en début de séance

** Barclays prévoit une hausse du chiffre d’affaires de HIMS, portée par des acquisitions et une croissance impressionnante dans de nouveaux segments

** La banque prévoit toutefois “une certaine pression sur les marges due aux investissements destinés à soutenir la croissance”, ce qui pourrait peser sur la rentabilité à court terme

** La société de courtage abaisse son objectif de cours sur le titre de 39 $ à 35 $; elle maintient sa recommandation “surpondérer”

** Ce nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de 12% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** En début de mois, HIMS a dépassé les prévisions de chiffre d’affaires du deuxième trimestre , tout en faisant face à une hausse des coûts liée à une offensive commerciale agressive sur le marché des médicaments de perte de poids à base de GLP-1 de marque et à son expansion internationale

** Quatre des seize sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, et douze la recommandation “conserver”; leur objectif de cours médian s’établit à 30,5 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année et jusqu’à la dernière clôture, le titre a reculé de 4,3%