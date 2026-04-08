Barclays rétrograde Coinbase à "sous-pondérer" et réduit les prévisions à 140 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Barclays rétrograde la bourse de crypto-monnaies Coinbase COIN.O de "equal-weight" à "underweight"

** Les volumes d'échanges se sont de nouveau affaiblis au premier trimestre et la tendance pourrait se poursuivre au deuxième trimestre

** Malgré un président pro-crypto et un environnement réglementaire favorable, l'activité mondiale de transactions de crypto-monnaies a diminué à un niveau jamais atteint depuis la fin de 2023 et, en l'absence d'une reprise de l'activité de transactions de crypto-monnaies à court terme, nous voyons la rentabilité sous pression chez Coinbase"- Barclays

** La société de courtage réduit également le PT à 140 $ de 148 $, ce qui représente une baisse de 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 23 des 37 analystes estiment que l'action est "fortement achetée" ou "achetée", 11 "conservée" et trois "vendue" ou "fortement vendue"; leur PT médian est de 234 $ - données compilées par LSEG

** L'action est en baisse de 20,6 % depuis le début de l'année