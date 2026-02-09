Barclays relève le PT d'Illinois Tool Works en raison de signes de dynamisme de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Barclays augmente les prévisions sur le fabricant de pièces et d'équipements industriels Illinois Tool Works ITW.N à 275 $ contre 244 $, et maintient la note "underweight"

** Le nouveau PT implique une baisse de 6,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Barclays indique que l'entreprise voit des signes d'amélioration de la demande à l'horizon 2026, en particulier dans les secteurs de l'équipement automobile et de l'emballage des produits de consommation, et que la croissance industrielle à court terme se raffermit également

** Tout en soulignant l'amélioration de la trajectoire de croissance d'ITW, le courtier avertit de également que les objectifs de marge de la société pourraient être difficiles à atteindre

** Sur les 19 sociétés de courtage qui suivent l'action, deux la considèrent comme "achetée" ou supérieure, 11 comme "conservée" et six comme "vendue" ou inférieure; leur prévision médiane est de 275,50 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, ITW a chuté de ~2,9%