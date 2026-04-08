Barclays relève le PT d'Abbott en raison de l'acquisition d'Exact Sciences

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Barclays relève son estimation de prix sur le fabricant d'appareils médicaux Abbott Laboratories ABT.N à 144 $ contre 142 $

** Réitère la notation à "overweight" (surpondérer)

** Barclays a mis à jour son modèle pour tenir compte de l'acquisition d'Exact Sciences par Abbott , ce qui a permis de revoir à la hausse les estimations de revenus tout en tenant compte de la dilution des bénéfices à court terme

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 41,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 d'environ 6 %, conformément aux perspectives de la direction, mais réduit les estimations de BPA d'environ 4 % en raison de la dilution liée à l'opération

** Barclays s'attend à ce que l'acquisition d'Exact soit légèrement dilutive en 2026 et 2027, les bénéfices devenant relutifs à plus long terme

** Vingt-trois des 31 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 8 à "conserver"; leur estimation médiane est de 134,4 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 18,7 % depuis le début de l'année