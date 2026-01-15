Barclays relève l'objectif de cours pour Builders FirstSource ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions du fournisseur de produits et services de construction Builders FirstSource BLDR.N augmentent de 2,2% à environ 129,2 dollars dans les échanges du matin

** Barclays augmente l'objectif de cours de l'action BLDR de 123 $ à 136 $, et réitère sa note de "surpondération"

** Le nouveau PT représente une hausse de 7,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Nous pensons que BLDR serait un bénéficiaire potentiel important des mesures prises par le gouvernement américain pour stimuler la construction de logements en 2026", indique le courtier

** Onze sociétés de courtage considèrent le titre comme un "achat" ou plus, 12 comme un "maintien" et une comme une "vente"; leur estimation médiane est de 136,5 $, selon les données compilées par LSEG

** BLDR a chuté de 28% en 2025