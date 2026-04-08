Barclays réduit son objectif de prix pour les constructeurs de maisons aux États-Unis en raison de l'incertitude macroéconomique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 avril -
** Barclays réduit son objectif de prix pour les constructeurs de maisons américains
** Les tensions géopolitiques, la hausse des taux d'intérêt et l'incertitude économique générale pèsent sur les consommateurs à l'aube d'une période cruciale de la saison des ventes de printemps, selon la société de courtage
** Les constructeurs d'habitations pourraient connaître une nouvelle "année perdue" en raison de la baisse de la demande des consommateurs et de la nouvelle inflation des matériaux de construction qui survient au mauvais moment - Barclays
** Il ajoute qu'il suppose qu'une demande plus difficile, des taux hypothécaires plus élevés et des stocks toujours importants pourraient forcer les constructeurs à davantage recourir à des mesures incitatives.
** Voici les nouveaux PT:
Nom de l'entreprise Nouveau PT Ancien PT
D.R. Horton DHI.N $128 $129
Lennar LEN.N $80 $85
Toll Brothers TOL.N $115 $116
PulteGroup PHM.N $112 $115
Taylor Morrison $68 $70
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