Barclays réduit l'objectif de prix de Lennox, citant la faiblesse du marché du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Barclays réduit l'objectif de prix du fabricant de produits de climatisation Lennox International

LII.N à 680 $ contre 700 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 34,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage note que le fort pouvoir de fixation des prix de LII la rend attrayante, mais que la faiblesse cyclique du marché du chauffage, de la ventilation et de la climatisation résidentiels a pesé sur son évaluation

** Le directeur général de LII a indiqué que sa plus grande préoccupation était de savoir si LII pouvait faire face à une hausse potentielle de la demande et du réapprovisionnement en 2026 ou si elle se retrouvait avec des stocks insuffisants

** Le rendement du capital investi de LII en 2026 pourrait diminuer en raison de l'acquisition récemment conclue avec NSI Industries - courtage

** Six des 20 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et deux à "vendre"; leur prévision médiane est de 555 $ - selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 15,4 % depuis le début de l'année