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Barclays réduit l'objectif de cours de Western Alliance à 90 dollars en raison d'un risque de crédit élevé
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 12:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Barclays réduit l'objectif de cours (PT) de la banque régionale Western Alliance Bancorp WAL.N de 105 à 90 dollars, ce qui implique une hausse de 32% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le risque de réputation lié au crédit continuera probablement de peser sur la valorisation de WAL jusqu'à ce qu'il y ait une véritable résolution ** Au début du mois, WAL a poursuivi la banque d'investissement Jefferies Financial JEF.N pour ne pas avoir effectué un paiement de 126,4 millions de dollars qu'elle devait pour des prêts liés au fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands Group et a déclaré qu'elle passerait en pertes la totalité du montant

** "Alors que l'impact sur le capital des pertes réalisées et potentielles liées à des problèmes très médiatisés tels que First Brands/Leucadia et Cantor Group V reste gérable, les prévisions initiales de charges nettes pour 2026 excluant ces éléments étaient également plus élevées que celles des pairs" - Jared Shaw, analyste chez Barclays

** A la dernière clôture, l'action WAL a baissé de 18,9% depuis le début de l'année

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JEFFERIES FINL
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WESTERN ALLIANCE
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