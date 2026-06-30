Barclays réalise l'acquisition de son siège mondial à One Churchill Place auprès de CWG

Cette transaction assure le contrôle de Barclays sur son siège mondial au-delà de la durée actuelle du bail, qui se termine en 2039, tout eoffrant une plus grande certitude sur les coûts d'occupation à long terme.

Le bâtiment sert de siège mondial de Barclays depuis 2005.

La transaction évalue la participation acquise au bail à 750 millions de livres sterling et devrait rester globalement neutre par rapport au ratio CET1 et aux bénéfices du groupe Barclays.

L'acquisition soutient également l'investissement continu de Barclays dans son lieu de travail, permettant la création d'espaces de haute qualité et flexibles pour les collègues, à mesure que les modes de travail et les besoins métier évoluent.

C.S. Venkatakrishnan, directeur général du groupe Barclays, a déclaré : " One Churchill Place est notre siège et notre siège mondial depuis plus de vingt ans. Cette acquisition nous apporte une certitude à long terme, une plus grande flexibilité sur notre présence londonienne et renforce notre confiance continue en Londres en tant que l'un des principaux centres financiers mondiaux. "

Shobi Khan, directeur général de CWG, a ajouté : " La décision de Barclays d'acquérir son siège mondial à One Churchill Place est un soutien ferme à la fois à Canary Wharf et à Londres. Cela souligne la confiance à long terme que les grandes entreprises continuent d'insérer dans le district comme un lieu où elles peuvent investir, croître et rassembler les gens. En plus d'un espace de travail de haute qualité, Canary Wharf offre un accès à la nature et aux espaces verts, aux environs en bord d'eau, au commerce, à l'hôtellerie et à une large gamme d'équipements qui en font un lieu exceptionnel pour travailler et faire des affaires. "